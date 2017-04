Unikali VU merginų choro „Virgo“ ir dviejų Maskvos universitetų chorų draugystė

Neįtikėtinai šiltas bendravimas, nuoširdi draugystė ir puikus kūrybinis rezultatas – tokia buvo „Virgo“ choro kelionė į Maskvą 2017 m. balandžio 19–23 d. Kelionės metu „Virgo“ teko garbė koncertuoti dviejose įspūdingose Maskvos salėse Valstybiniame istorijos muziejuje bei P. Čaikovskio konservatorijoje.

„Virgo“ į Maskvą vyko pasveikinti didžiausio ir stipriausio Rusijos studentų (ir alumnų) vyrų choro MIFI (Maskvos inžinerinės fizikos institutas) 60-ojo gimtadienio proga. „Virgo“ ir MIFI chorų draugystė prasidėjo apie 1987-uosius, kai vyrų choras dalyvavo „Gaudeamus“ šventėje Vilniuje ir kartu su „Virgo“ vyko į vakarones, ekskursijas ir netgi smagią išvyką garlaiviu į Valakampius.

Maskviečiai atsilygino svetingumu po poros metų, pirmosios „Virgo“ išvykos į JAV metu. Skrydis buvo iš Maskvos, tad parą prieš skrydį merginų choras praleido ten. Merginos Maskvoje ne tik repetavo, bet ir smagiai leido laiką su choristais fizikais.

Ir štai po 30 metų tokiais politiškai nesmagiais laikais chorų vadovės susitiko Minske, prisiminė buvusią šiltą draugystę ir nutarė ją atgaivinti. „Virgo“ choras buvo pakviestas sudalyvauti MIFI choro jubiliejuje, iškilmingame koncerte Maskvoje, P. Čaikovskio konservatorijos salėje. Tai unikali galimybė patekti į šią 1700 vietų turinčią muzikos šventovę, iš kurios visas pasaulis stebi P. Čaikovskio konkurso transliacijas.

Čia koncertuoti – didžiulė atsakomybė. Ne tik dėl to, kad didžiulėje salėje nebuvo likę nė vienos laisvos vietos. Į MIFI choro jubiliejų susirinko Maskvos ir kitų Rusijos miestų chorinės bendruomenės atstovai, kurie ne tik vertins „Virgo“ choro pasirodymą, bet ir darys išvadas apie Lietuvos chorinės kultūros būklę ir Vilniaus universitetą, kaip kolektyvo globėją.

Be to, greta savo sveikinimo programos „Virgo“ teko labai nelengva kūrybinė užduotis – kartu su MIFI choru atlikti „Baliaus“ sceną iš P. Čaikovskio operos „Eugenijus Oneginas“. Didelę muzikinę kompoziciją rusų kalba su judesiais, vaidyba, šokio elementais reikėjo išmokti atmintinai. Maža to – teko nugalėti scenos baimę, greit orientuotis situacijoje, atsiliepti į vaikinų kvietimą šokti ir tuo pat metu puikiai atlikti vokalines partijas.

Koncerte „Virgo“ atliko lietuviškas dainas – A. Noviko „Sodauto“ ir G. Jautakaitės „Viešpaties leliją“.

Antrasis „Virgo“ koncertas vyko ne mažiau garbingoje vietoje: merginų choro kūriniai skambėjo Valstybinio istorijos muziejaus, esančio pačioje Maskvos širdyje – Raudonojoje aikštėje, valdovų verandos salėje.

Šioje ne tik įstabaus grožio, bet ir puikios akustikos salėje „Virgo“ atliko tiek muzikinę klasiką – F. Mendelssohno motetus, tiek šių dienų kompozitorių – V. Miškinio, M. Jankūno, A. Noviko, G. Jautakaitės kūrinius. Šį koncertą organizavo kito – Maskvos žemėtvarkos – universiteto choras.

„Tokie koncertai, kokius mes turėjome Maskvoje, nepaprastai kelia choro meninį lygį. Taip pat vertinga ir chorisčių pažintis su Maskvos muziejais, architektūriniais paminklais“, – sako VU choro meno vadovė Rasa Gelgotienė.

Merginų choras „ Virgo“ yra vienas žymiausių moterų chorų Lietuvoje. Per 35 gyvavimo metus kolektyvas iš viso yra laimėjęs per 12 tarptautinių konkursų, dalyvavęs apie 50 tarptautinių festivalių. 2013 m. merginų choras „Virgo“ pripažintas geriausiu moterų choru Lietuvoje. 2016 m. pavasarį studentų chorų forume „Paparac Kvetka“ Minske (Baltarusija) „Virgo“ pelnė geriausio choro vardą.